NAC-selectie op 'date' met Bredase fans (en onze Ronald mocht ook mee)

BREDA - De selectie van NAC had dinsdag een 'date' met fans die zich op een bijzondere manier inzetten voor de Bredase voetbalclub. Om elkaar beter te leren kennen, brachten de spelers onder meer een bezoek aan de supportersvereniging, het NAC Museum en supportersclub Breda Loco's. Verslaggever Ronald Sträter was met ze mee.

Het was voor de derde keer dat er - op initiatief van de supporters - zo’n kennismakingsdag werd gehouden bij NAC. De spelers kregen in korte tijd met de verschillende supportersorganen van de Bredase club te maken.



De selectie van NAC ging eerst op bezoek in het 'home' van de supportersvereniging, om vervolgens via het onderkomen van supportersclub Breda Loco's naar het NAC Museum te gaan voor een rondleiding. Hierna werd gezamenlijk in de Bredase binnenstad gegeten en tot slot een pilsje gedronken de kroeg. Daar sloten ook de vertegenwoordigers aan van stichtingen Vak G en Samen voor NAC.



'Wij-gevoel'

De activiteit moet er voor zorgen dat er een soort van 'wij-gevoel' ontstaat. In het verleden was er namelijk af en toe een flinke kloof tussen de spelers en de achterban.



Ronald Sträter was er dus bij, dinsdag. Zijn verslag: