Altijd al willen weten: zo wordt mais van het land gehaald

De twee presentators staan midden in de straal met versnipperde mais. Foto: youtube / zoek het uit

MARIAHOUT - Wie in deze dagen door de polder rijdt, ziet het gebeuren: hakselen. Oftewel mais van het land halen. Altijd al willen weten hoe dat nou precies gebeurt? Presentators Joep ten Hove en Thijs Meeuwsen van het onlineprogramma ‘Zoek het uit’ zijn in Mariahout bij Loonbedrijf Leenders op bezoek geweest. De twee heren hielpen de boer en vroegen hoe het in zijn werk gaat.

Loonbedrijf Leenders liet de twee met alle plezier een dagje meedraaien en beantwoordde al hun vragen. Wist je bijvoorbeeld dat het meeste mais in Nederland geen zoete maïs voor consumptie is, maar snijmaïs? Snijmais wordt voornamelijk gevoerd aan koeien.

Op het land legt Freek Leenders van het loonbedrijf uit hoe een combine werkt. “De machine snijdt de maïs onderaan af, zuigt alles op en snijdt het in kleine stukjes. Bovenaan komt het via de pijp er weer uit.” Om te zien hoe het in stukjes wordt gesneden, wordt het gigantische landbouwwerktuig ter plekke uit elkaar gesleuteld.

Maar het wordt echt genieten wanneer de twee presentators precies in de straal met versnipperde maïsstukjes staan. Terwijl de cameraman op het dak van de tractor zit en aan het filmen is, verdwijnen de twee bijna helemaal onder een snelgroeiende berg versnipperde mais. “Dat was een mooie ervaring. Zoiets maak je niet elke dag mee”, vertelt Joep.



Kijk hier de aflevering van ‘Zoek het uit’