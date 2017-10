De prijzenkast van Marianne Vos staat op een hooizolder [VIDEO]

BABYLONIëNBROEK - Marianne Vos heeft in haar carrière honderden prijzen gewonnen. Maar denk maar niet dat de wielrenster deze trofeeën in haar woning in Babyloniënbroek heeft staan. Sterker nog: Vos heeft er geen één in huis. "Ik hoef daar niet de hele tijd tegenaan te kijken."

Vos, die met haar ouders in huis heeft genomen, vertelt dat ze dag in dag uit met wielrennen bezig is. "Thuis is dan ook thuis. Ik ben natuurlijk trots op mijn carrière, maar wil dat niet zo uitdragen."



Een boer uit de buurt bracht uitkomst. "Hij zei dat ik mijn prijzen wel bij hem op de hooizolder mocht neerzetten. Daar staat nu alles." Maar dan ook echt alles. "Van jongs af aan. Alle prijzen, truien, medailles, vaantjes…"



Die opslag ziet er bijzonder uit:



Er wordt al enige tijd gesproken over de komst van een Marianne Vos Museum. "Daar zal dan een deel van de prijzen tentoongesteld worden." Maar voor de wielrenster hoeft al die aandacht niet zo, zo vertelde ze in het programma Buurman, wat doet u nu? van de Vlaamse zender Eén."Ik ben er heel dankbaar voor dat iedereen in de buurt zo met mij meeleeft. Er staan in de gemeente Aalburg bankjes met mijn naam erop en er is een rotonde. Het is bijna te gek. Voor mij hoeft het allemaal niet zo, maar van de andere kant is het ook wel weer mooi."Vos was openhartig in het Vlaamse programma. Zo vertelde ze dat ze nog nooit een serieuze relatie heeft gehad en dat ze daar best graag verandering in zou willen zien. Ze zou het leuk vinden een gezin te stichten. "Maar als ik in het wielerseizoen zit, ben ik helemaal gefocust op mijn loopbaan. Het is vooral buiten het seizoen dat dit soort zaken bij me spelen."