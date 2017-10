Raad neemt plan van actievoerders over: Eindhoven fossielvrij over vijf jaar

EINDHOVEN - De gemeenteraad van Eindhoven wil niet langer investeren in de fossiele industrie. Politici lieten dinsdagavond weten een oproep van Eindhoven Fossielvrij te steunen om niet meer te beleggen in kolen, olie en gas. Het is de bedoeling dat dit over vijf jaar niet meer gebeurt.

“Ik ben zeker blij”, zegt Arno Kierkels van actiegroep Eindhoven Fossielvrij. “Alleen de VVD stemde tegen, de rest was allemaal voor. Dus dat is een zeer brede steun.”



Arno Kierkels verzamelde samen met Nando Zwambag 330 handtekeningen. Daarmee konden ze een petitie indienen bij de gemeente. De gemeenteraad besloot dinsdagavond over dit burgerinitiatief.



Derde gemeente

Eindhoven is na Boxtel en Amsterdam de derde gemeente die dit besluit neemt. “We gaan ervanuit dat er steeds meer gemeenten bij komen, waardoor het een stuk makkelijker wordt om het te realiseren”, zegt hij.



Het besluit houdt onder meer in dat er niet meer wordt belegd in kolen, olie en gas. Maar ook dat er geen sponsorgeld van fossiele bedrijven aangenomen wordt. Ook wil de actiegroep dat banken waar de gemeente mee samenwerkt, stoppen met investeringen in dit soort bedrijven.



Toch gaan de gemeenten daar niet geheel zelf over. De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is een belangrijke speler in het verhaal. Gemeenten werken samen met deze bank. Die moet uiteindelijk dus ook meegaan in de fossielvrije plannen.



Druk uitoefenen

“Eindhoven geeft nu een mooi signaal af. De hoofdstad en Boxtel deden dit al eerder. Hoe meer druk er komt, hoe eerder het gebeurt”, denkt Kierkels. “Het is een olievlek die zich aan het verspreiden is, maar dan nu in de positieve zin van het woord.”