Q-koortspatiënten krijgen miljoen minder dan beloofd: 'Economie gaat boven gezondheid'

HERPEN - Q-koortspatiënten krijgen als het aan het nieuwe kabinet ligt nog minder geld dan dat eigenlijk was beloofd. In juli zei minister Schippers nog dat er tien miljoen euro als tegemoetkoming voor Q-koortspatiënten zou komen. Nu blijkt dat er maar negen miljoen voor is vrijgemaakt. 'We staan voor de zoveelste keer in de kou.'

In het akkoord staat dat het toekomstige kabinet als gebaar ter erkenning van de grote gevolgen die Q-koortspatiënten hebben ondervonden, negen miljoen euro vrijmaakt. Het geld is voor mensen met langdurige klachten goed te kunnen ondersteunen, adviseren en begeleiden. En daar zit het grote verschil. Waar het eerst nog om een tegemoetkoming ging, is het nu voor ondersteuning, adviseren en begeleiding.



Brief van de minister

Wat het precies inhoudt, is onduidelijk. Ook voor Bert Brunninkhuis, zelf Q-koortspatiënt en voorzitter van patiëntenvereniging Q-uestion. “In de brief van minister Schippers stond tien miljoen. We hebben het zelfs ambtelijk besproken. Wie moesten er wel in aanmerking komen voor tegemoetkoming en wie niet. ‘We’ kregen tien miljoen en nu dit. Het bedrag lijkt nergens op.”



Brunninkhuis zet de negen miljoen tegenover de ruim tweehonderd miljoen die is uitgetrokken voor de boeren. “Het is oneerlijk. De economie gaat boven de gezondheid. Er zijn zelfs geitenboeren die weer uit gaan breiden. Snapt u het nog?", vraagt Brunninkhuis zich hardop af.



74 mensen overleden

Q-koorts brak in 2007 bij een geitenboerderij is Herpen uit. Inwoners werden plotseling ziek en kregen allerlei vage klachten. Lange tijd was onduidelijk wat het was. Mede dankzij huisarts Alfons Olde Loohuis werd duidelijk dat het om Q-koorts ging. Bij 74 patiënten is vastgesteld dat ze aan de gevolgen van Q-koorts zijn overleden. Meer dan vierduizend mensen werden ziek. Het is nog steeds de grootste uitbraak van de bacterie ter wereld.