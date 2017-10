Weer vrachtwagen vast onder viaduct in Waalwijk

WAALWIJK - Er heeft zich dinsdagavond weer een vrachtwagen klemgereden onder het viaduct aan de Hertog Janstraat in Waalwijk. Het voertuig heeft behoorlijke schade. Het dak is er helemaal vanaf gereden.

Een takelbedrijf is bezig om de vrachtwagen onder het viaduct weg te krijgen. De weg is hierdoor afgesloten. Mensen die vanaf de A59 komen, moeten omrijden.



LEES OOK: Vrachtwagen rijdt zich 'muur- en muurvast' onder viaduct in Waalwijk



Een andere vrachtwagenchauffeur overkwam ongeveer een maand geleden hetzelfde. Hij zat ruim een uur vast onder het viaduct. En ze zijn niet de enigen. Het ging de afgelopen jaren vaker mis.