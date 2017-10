Besmet kraanwater in Oss, bewoners Floraliastraat moeten water eerst koken

OSS - Water uit de kraan drinken, dat kan niet zomaar meer aan de Floraliastraat in Oss. In de waterleidingen is een bacterie aangetroffen. Bewoners moeten het water daarom eerst koken.

Vorige week waren er werkzaamheden in de straat. Na controle dit weekend bleek de zogenaamde e.coli bacterie in het water te zitten. “Het gaat om een minimale normoverschrijding”, vertelt Marloes Sonnenberg van Brabant Water. “We adviseren de mensen om het water minimaal drie minuten te koken.”



Tandenpoetsen of douchen mag bijvoorbeeld nog wel. Het advies geldt voor de huisnummers 2 tot en met 36. Het waterbedrijf heeft kaartjes onder de bewoners verspreid met informatie. Die kunnen ze bij de kraan hangen.



De 10-jarige Laura Cober moest wel even schrikken. "Het is wel heel vervelend, vooral als je veel dorst hebt. Ook is het heel vreemd! Ik hoop dat het snel voorbij."

Misselijk

"Ik ben al een tijdje misselijk en ik voel me niet goed", vertelt Toke den Biesen (59) die verderop in de straat woont. "Of dat door het water komt, weet ik niet". Ze blijft er nuchter onder. "In derdewereldlanden moeten ze ook ver lopen voor water."

Ze kookt het kraanwater voordat ze het drinkt. "Vervolgens gieten we dat in kannen die we in de koelkast zetten." Ook koopt ze flessen water in de supermarkt.



Het water is inmiddels opnieuw getest. Naar verwachting kunnen de bewoners donderdag weer gewoon uit de kraan drinken.