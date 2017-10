Politie zoekt bende die verantwoordelijk is voor 'laffe overvallen'

HELMOND - De politie is op zoek naar een groep dieven die het afgelopen half jaar ‘laffe overvallen’ in de omgeving van Helmond heeft gepleegd. Oudere en kwetsbare mensen werden het slachtoffer van de overvallers. Dit maakte de politie dinsdagavond bekend in het programma Opsporing Verzocht.

De groep is waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor de overval op de 74-jarige weduwnaar uit Deurne. Hij werd begin augustus in zijn huis overvallen door drie mannen. De daders kwamen rond twee uur ’s nachts zijn huis binnen. De man lag te slapen.

Een dader had een knuppel bij zich. Een ander een hamer en pistool. De derde overvaller pakte een mes uit de keuken. Met z’n drieën gingen ze naar de slaapkamer en mishandelden de man. De bewoner kreeg het pistool tegen zijn hoofd gedrukt en het mes tegen zijn keel.



Een overvaller bleef bij de weduwnaar, terwijl de andere twee op zoek gingen naar geld. In totaal zijn de daders zo’n twintig minuten binnen geweest. Ze gingen er vandoor met een gevulde plastic tas en wat huishoudgeld.



Signalement

Volgens de politie speelde een man de baas. Het slachtoffer denkt dat hij begin 30 is en ongeveer 1,80 meter lang. De tweede dader was heel schuw en leek angstig. Hij wordt ook rond de 30 geschat en 1,80 meter. De derde man leek een stuk ouder en langer. Hij zou ongeveer 50 jaar oud zijn en zo’n twee meter lang.



Een vierde persoon wachtte in de auto. Dit is mogelijk een vrouw. Een getuige zag iemand met lang haar achter het stuur zitten.



De politie hoopt dat de combinatie van de daders iemand iets zegt. Het afgelopen half jaar zijn er meer overvallen geweest in de omgeving. De politie denkt dat het om dezelfde daders gaat.