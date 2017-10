Evenementenpark Breepark voorlopig niet open: burgemeester steekt stokje voor feestweek

BREDA - Er stond een feestweek gepland met een muziekfestival, taptoe en andere activiteiten, maar omdat de brandveiligheid niet op orde is gaat het openingsfeest van Breepark in Breda deze week niet door. Burgemeester Depla heeft dat samen met de organisatie besloten.

Het nieuwe evenementenpark in Breda zou op 12 oktober met een feestelijke week vol activiteiten opengaan. In een verklaring zegt burgemeester Depla dat hij zich realiseert dat het voor iedereen een teleurstelling is dat het feest niet doorgaat. Maar veiligheid bij evenementen moet voorop staan, voegt hij toe. "Daaraan doe ik geen concessies", aldus de burgemeester.



Slechte brandveiligheid evenemetengebouw

Met name de brandveiligheid in het evenementengebouw is een probleem. De sprinklerinstallatie en brandwerende wanden zijn nog niet klaar of moeten nog worden aangepast.



Depla wijst ook naar de Nota evenementenbeleid die nog niet zo lang geleden door het gemeentebestuur is vastgesteld. Daarin staat veiligheid als een van de belangrijkste criteria voor het verlenen van een evenementenvergunning.