Helmond Sport krijgt na jaren van discussie een nieuw stadion

HELMOND - Weinig lijkt een nieuw stadion voor Helmond Sport nog in de weg te staan. Dinsdagavond omarmde de raadscommissie het plan voor een vernieuwd sportpark De Braak. Daar moeten onderwijs, breedte- en topsport en gezondheid samenkomen.

De plannen moeten nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Wethouder Frans Stienen verwacht daarin geen problemen. Na vijftig jaar kan De Braak dan eindelijk een facelift ondergaan.



Wat gaat er precies veranderen? Het Dr.-Knippenbergcollege, nu gevestigd aan de Nachtegaallaan, komt op de plek waar nu de velden van amateurvereniging MULO liggen. Het schoolgebouw biedt straks plaats aan 1600 leerlingen die van alle omliggende sportfaciliteiten gebruik kunnen maken.

Multifuncioneel sportcentrum

Tussen het huidige stadion van Helmond Sport en MULO ligt nu een fietspad en een veld van Helmondia, een andere amateurclub. Daar verrijst straks het nieuwe stadion van Helmond Sport. Dit wordt een multifunctioneel sportcentrum, waarin ook de omliggende amateurverenigingen terecht kunnen. Daarnaast is er ruimte voor praktijkonderwijs en wordt een grote sporthal gebouwd waar in de toekomst internationale wedstrijden gespeeld kunnen worden.

Als alles volgens plan verloopt, speelt Helmond Sport in het seizoen 2021-2022 zijn eerste wedstrijden in het nieuwe stadion. Een jaar eerder moet het schoolgebouw van het Dr.-Knippenbergcollege in gebruik zijn. Totale kosten: 55 miljoen euro.