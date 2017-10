Is dit viaduct in Waalwijk de grootste vijand van vrachtwagenchauffeurs?

WAALWIJK - Sinds 2013 hebben zeker vijf vrachtwagens zich klemgereden onder het viaduct aan de Jan Hertogstraat in Waalwijk. Dinsdagavond was het voor het laatst raak. De weg werd hierdoor tijdelijk afgesloten.

Dat was de tweede keer in één maand, want halverwege september reed een andere vrachtwagenchauffeur zich klem.



Meermaals raak

En dat is dus geen unicum. Eerder vrachtwagenchauffeurs overkwamen vrijwel hetzelfde: ze komen meestal voor de helft, of sporadisch helemaal, vast te zitten onder het viaduct.



De weg moet vervolgens enkele uren worden gesloten. Al het verkeer dat vanaf de A59 komt rijden moet in zo'n geval omrijden.



Waarschuwingsborden

Het viaduct is met een hoogte van 3,6 meter dus vijand van menig vrachtwagenchauffeur. Toch geven meerdere borden tijdig aan dat bepaald vervoer niet onder het viaduct past.



Dom en lomp

Chauffeurs die zich vastrijden onder het viaduct zijn gewoon dom en lomp en zitten te slapen! Dat zegt Jan Schilder van het Waalwijkse transportbedrijf Van der Linden. Volgens hem staan er genoeg borden: "Maar als je met een wagen van vier meter hoogte toch door gaat rijden, dan gaat dat niet werken".



Ook hangt er een ketting voorafgaand aan het viaduct die geluid maakt als te hoog verkeer de overgang nadert.