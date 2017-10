Inwoners Kempen geven het vaakst toestemming voor orgaandonatie

EINDHOVEN - Inwoners van de Kempen geven in onze provincie het vaakst toestemming voor orgaandonatie. Procentueel het minste aantal toestemmingen wordt gegeven in het protestants-christelijke deel van het Land van Heusden en Altena. Maar ook Helmond scoort een paar procent lager dan het Brabantse gemiddelde.

Dat blijkt uit cijfers die LocalFocus in het kader van de jaarlijkse Donorweek heeft ontvangen van de de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).



Expliciet géén toestemming

In een jaar tijd zijn er zo'n 12.500 orgaandonoren bijgekomen, terwijl ongeveer 100.000 mensen juist expliciet hebben laten registreren dat ze géén organen willen geven. Inmiddels geven in totaal 1,74 miljoen mensen (28 procent van alle geregistreerden) expliciet géén toestemming voor donatie.



Kijkend naar Brabant valt direct op dat in de Kempengemeenten en de gemeenten rondom Tilburg veel inwoners zich als orgaandonor hebben laten registreren. Het percentage ligt in al die gemeenten boven de 25.



Het minst in Aalburg

In vrijwel alle andere Brabantse gemeenten ligt het percentage iets lager. Aan de andere kant zijn er ook enkele opvallende getallen. In Aalburg is bijvoorbeeld maar 14 procent van de mensen geregistreerd en in Werkendam 18 procent. Helmond scoort met twintig procent ook iets lager dan het Brabantse gemiddelde.



Vorig jaar haalde het voorstel voor een nieuwe donorwet van D66-Kamerlid Pia Dijkstra een nipte meerderheid in de Tweede Kamer. In die wet staat opgenomen dat iedereen donor is tenzij men uitdrukkelijk heeft verklaard het niet te willen.



Op de kaart kun je zien hoeveel mensen in jouw gemeente toestemming voor orgaandonatie hebben gegeven.