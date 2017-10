3,5 miljoen euro voor website Withlocals om uit te breiden: 'Maar Eindhoven blijft onze thuisstad'

EINDHOVEN - De Eindhovense reiswebsite Withlocals heeft een investering van 3,5 miljoen euro gekregen. Daarmee wil het bedrijf flink uitbreiden. Zo moeten er in het komende jaar veertig nieuwe landen bijkomen. “Maar we blijven een echt Brabants bedrijf”.

“We groeien vooral heel hard, zo’n 20 procent per maand. Om die groei bij te houden, is er geld nodig”, zegt Matthijs Keij van Withlocals. Het reisbureau ging op zoek naar geldschieters en dat bleek geen probleem.



“We konden kiezen uit tal van bedrijven die graag in ons bedrijf wilden investeren. Uiteindelijk hebben we gekozen voor het bedrijf Inkef Capital omdat zij alleen met Nederlandse bedrijven werken.”

Nog eens 40 landen erbij

Withlocals is in 24 landen actief en daar moeten in het komende jaar nog eens 40 landen bijkomen. Toch zit de reisorganisatie nog altijd in de Brabantse stad waar het avontuur ooit begon.



“Eindhoven blijft onze thuisstad. We zitten midden in het centrum aan de Emmasingel en dat blijft zo”, zegt Matthijs Keij. “Daar zitten al onze mensen. Dat zijn zo’n 14 nationaliteiten bij elkaar.”

De Eindhovense reisorganisatie Withlocals bestaat sinds 2013. Het bedrijf wil reizigers in contact brengen met lokale mensen en wil plekken laten zien waar normaal alleen de lokale bevolking komt. Deze maand wil Withlocals nog uitbreiden naar Hongkong, Taipei en Singapore.