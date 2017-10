Gedeputeerde Spierings: 'Erkenning Brabants volksgezondheidprobleem belangrijker dan geldbedrag'

EINDHOVEN - Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66) weet wel hoe zij de 200 miljoen euro zou willen besteden die het kabinet uittrekt voor de sanering van de varkenssector. Als zij het voor het zeggen had dan zouden eerst bedrijven worden uitgekocht die zo dicht bij burgers zitten dat er geen andere oplossing is om de problemen op te lossen die dat veroorzaakt.

Dat zei Spierings vanmorgen in het Omroep Brabantprogramma Wakker! in een reactie op het kabinetsplan.



De maatregel van het kabinet kwam ook voor Spierings als een verrassing. “Ook wij worden niet geïnformeerd over de formatiebesprekingen, zelfs niet als het zo belangrijk is voor onze provincie”, aldus de Gedeputeerde.



Erkenning

Belangrijker dan het bedrag dat het kabinet uittrekt vindt zij de erkenning van de Brabantse problemen als het gaat over volksgezondheid en vee. De erkenning en het daaraan gekoppelde bedrag zijn volgens Spierings “het begin van het vinden van een oplossing”.



“Als je het geld gebruikt voor het uitkopen van bedrijven die dicht bij burgers zitten dan pak je de knelpunten op het gebied van volksgezondheid en leefomgeving het best aan. Dat is mijn interpretatie die ik graag aan het voornemen van het kabinet wil geven. Of dat ook de Haagse interpretatie is zullen we de komende maanden moeten ervaren”, aldus Anne-Marie Spierings.