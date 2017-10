Temperaturen stijgen naar 20 graden, maar eerste kerstboom is al gespot

BREDA - Als makelaar komt je ongetwijfeld de meeste gekke dingen tegen in de huizen die je bezoekt. Heel snel zullen makelaars dan ook niet verbaasd zijn. Maar in oktober al een kerstboom aantreffen in een woonkamer, daar moesten ze bij een Bredaas makelaarskantoor wel om grinniken.

Tijdens een taxatie kwam de makelaar van Van der Sande Makelaars de eerste kerstboom van het jaar tegen. En dat vonden ze bij het makelaarskantoor wel humor, laten ze in een tweet weten.



Met temperaturen die dit weekend boven de 20 graden uitkomen, is het natuurlijk wel een beetje vreemd. Aan de andere kant: als de pepernoten in augustus al in de supermarkt liggen. Dan moet een kerstboom in oktober ook kunnen, toch?Overigens is het niet helemaal toevallig dat er in dit huis al een kerstboom staat. "Ik maak dit soort kerstbomen voor mensen", vertelt bewoonster en ontwerpster Jacqueline Brugel. "Eind augustus stond de eerste al!", lacht ze.