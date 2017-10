Gevluchte chauffeur van klemgereden vrachtwagen onder viaduct spoorloos, bedrijf weet van niks

WAALWIJK - De vrachtwagenchauffeur die zich dinsdagavond klemreed onder een viaduct op de Hertog Janstraat in Waalwijk is nog steeds spoorloos. De bestuurder maakte zich uit de voeten nadat hij de truck muurvast had gereden onder de overgang.

De politie bevestigt woensdag tegen Omroep Brabant dat de chauffeur nog wordt gezocht en neemt in de middag contact op met het Belgische transportbedrijf waarvan het logo op de vrachtwagen staat.

'Vrachtwagen rijdt al twee jaar niet meer rond voor ons bedrijf'

Het bedrijf zegt echter in alle verbazing tegen Omroep Brabant dat de betrokken vrachtwagen 'al zeker twee jaar niet meer rondrijdt voor het bedrijf'.



"De vrachtwagen is niet meer van ons. We hebben ooit vrachtwagens door middel van uitbesteding dingen laten vervoeren. Vermoedelijk is dit zo'n vrachtwagen, maar die zou dus niet meer met zo'n logo moeten rondrijden. We zijn twee jaar geleden met alle uitbesteding gestopt."



ZIE OOK: Is dit viaduct in Waalwijk de grootste vijand van vrachtwagenchauffeurs?



Het voertuig heeft behoorlijke schade. Het dak is er helemaal vanaf gereden. Een takelbedrijf heeft de vrachtwagen onder het viaduct weggetrokken. De weg werd hierdoor tijdelijk afgesloten.



Meermaals raak bij viaduct

Het viaduct is met een hoogte van 3,6 meter een probleem voor menig vrachtwagenchauffeur. Sinds 2013 hebben zeker vijf vrachtwagens zich klemgereden onder het viaduct aan de Hertog Janstraat in Waalwijk.



Toch geven meerdere borden tijdig aan dat bepaald vervoer niet onder het viaduct past.