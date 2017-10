9-jarige ontwerpt bankje tegen alleen zijn: 'Hier kun je weer vrienden maken'

EINDHOVEN - De 9-jarige Charlie Voermans uit Eindhoven had een keertje niet zo'n goede dag. Ze stond alleen op het schoolplein en kon haar vrienden niet meer vinden. Beteuterd keek ze naar haar schoenen, handen in de zakken. Haar moeder reed voorbij en zag het tafereeltje. Diezelfde dag was het idee voor de Buddy Bench geboren.

Charlie en haar moeder Saskia zagen een filmpje op YouTube over een soortgelijk bankje in Ierland en waren meteen verkocht. De klas van Charlie op basisschool Boschakker in Eindhoven zag het ook wel zitten. Ze kregen al snel hulp van ontwerper Marnix Oosterwelder, die de kinderen begeleidde bij het ontwerpen. De Buddy Bench werd woensdagmiddag officieel onthuld.



Uitkijktoren

Supertrots is Charlie op het felblauwe bankje. Er zit zelfs een uitkijktorentje op. "Dan ben je even groot als een groot mens en dan kun je over het hele schoolplein heenkijken. Dan heb je je vrienden snel weer gevonden." Vervolgens kun je gezellig even bijkletsen op het bankje. Of een ruzie uitpraten. Of je huiswerk nog even vlug doorkijken.



De moeder van Charlie denkt dat de kinderen er veel gebruik van zullen maken. "Iedereen vroeg al wanneer het bankje af zal zijn, het gonst al een hele tijd rond. Het komt van de kinderen zelf af, het bankje is echt van hun."



Meeting point

Volgens ontwerper Marnix Oosterwelder kan het bankje een echt ontmoetingspunt worden voor de hele wijk. Ook ouderen die in de naastgelegen flat wonen, zijn welkom om een praatje te komen maken. "Een meeting point, net zoals je dat bijvoorbeeld op Schiphol ook hebt."