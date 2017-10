'Drukker dan Sinterklaas of Kerstmis', postbodes bezorgen duizenden jodiumpillen

ROOSENDAAL - De jodiumtabletten die mensen moeten beschermen tegen de gevolgen van een kernramp, worden woensdag per post verspreid. Heel veel postbodes gaan met volle tassen op pad om de 1,2 miljoen doosjes met pillen te bezorgen. Ook in Roosendaal. Een flinke klus dus voor postbezorger Anita Schoonen en haar collega’s.

"Het gaat in Roosendaal om 44.000 pakketjes", vertelt Peter Joosen van PostNL. "Het kost de bezorgers extra tijd omdat ze vaker heen en weer moeten fietsen naar het depot." Daar staan alle tassen met doosjes en andere post klaar voor de bezorgers.



"Het is een hele operatie", vertelt hij. Die niet te vergelijken is met de drukte zoals rond Sinterklaas of Kerstmis. "Dit is behoorlijk meer. Heel veel werk dus en een uitdaging om het voor elkaar te krijgen."Brabant heeft zelf geen kerncentrales, maar België en zeeland hebben er samen wél vier. De jodiumtabletten liggen al jaren opgeslagen in Zoetermeer, maar worden nu uitgedeeld zodat mensen ze al in huis hebben mocht er een kernramp plaatsvinden.Alle mensen tot en met 40 jaar en zwangere vrouwen die binnen een straal van 20 kilometer van een nucleaire installatie wonen, krijgen jodiumtabletten toegestuurd (zie het lijstje van gemeenten hieronder).

Voor mensen die op 20 tot 100 kilometer afstand wonen, zijn de jodiumtabletten bestemd voor alle kinderen tot 18 jaar en zwangere vrouwen. Hoe ouder iemand namelijk is, hoe minder risico dat schildklierkanker optreedt door radioactief jodium.

20-kilometerzone

Gemeenten die in een 20-kilometerzone vallen (inwoners tot en met 40 jaar) zijn:

Roosendaal

Reusel-De Mierden

Bladel

Eersel

Bergeijk

In Woensdrecht en Bergen op Zoom, op minder dan 20 kilometer van de kerncentrale Doel, zijn in het verleden al jodiumtabletten verstrekt. Daarom krijgen inwoners van beide gemeenten deze 'ronde' niets in de brievenbus.