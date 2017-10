Man uit Vinkel opgepakt voor plofkraak in Gelderland

VINKEL - Een 28-jarige man uit Vinkel is dinsdagochtend opgepakt omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een plofkraak in het Gelderse Didam. De kraak werd op 26 januari dit jaar gepleegd.

De arrestatie is volgens de politie het resultaat van intensief onderzoek. Eerder werd er al een andere verdachte in Spanje opgepakt.



Na de plofkraak moesten zo’n 20 bewoners van woningen boven en rond de bank hun huis uit. Niemand raakte gewond. De plofkraak zelf mislukte. De daders hebben niks buit gemaakt. Dit meldde Omroep Gelderland destijds.



De politie arresteerde in februari ook al een 28-jarige man uit Amsterdam. Hij bleek een deel van zijn hand te zijn verloren bij de kraak. De man bloedde hevig en die sporen zorgden ervoor dat hij kon worden opgepakt.



'Geweld zorgwekkend'

De politie vindt het geweld dat bij dit soort plofkraken gebruikt wordt zorgwekkend. Er worden steeds vaker zware explosieven gebruikt. Dit veroorzaakt gevaar voor de omgeving, omwonenden en voorbijgangers. Ook is er schade aan de geldautomaten en gebouwen.



De 28-jarige verdachte uit Vinkel zit voorlopig vast. De politie doet verder onderzoek.