Elf jaar cel voor man die Gertjan Schiltmans doodstak

CUIJK - De 29-jarige man uit Cuijk die Gertjan Schiltmans doodstak, gaat elf jaar de cel in. Dit heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag besloten. De man stak vorig jaar oktober twintig keer in op het slachtoffer met een mes.

De twee mannen dronken samen wat biertjes in het appartement van de 45-jarige Schiltmans. Ze hadden elkaar daarvoor één keer eerder ontmoet. Het is de rechter niet duidelijk geworden wat er precies is gebeurd in de flat. Uit verklaringen van onderburen en bewijsmateriaal dat er in het huis is gevonden, bleek dat de twee mannen ruzie kregen.



De man zegt zelf dat hij werd aangevallen met een mes door Schiltmans en zich wilde verdedigen. Hij zou het keukenmes hebben omgedraaid waardoor het in de buik van zijn plaatsgenoot terechtkwam. Er ontstond een worsteling en de man zou toen meerdere keren hebben gestoken om hem te overmeesteren.



Geen noodweer

De rechtbank gelooft het verhaal van de 29-jarige man niet. Hij wordt daarom veroordeeld voor doodslag. Zijn verhaal klopt niet met de verklaringen van buren en de sporen die er in de flat zijn gevonden.

Schiltmans werd pas tien dagen later dood gevonden in zijn flat. Zijn moeder had de politie ingeschakeld, omdat ze al even niks meer van haar zoon had gehoord. Voor de nabestaanden is het onbegrijpelijk dat de man Schiltmans heeft achtergelaten. Ze nemen het kwalijk dat ze hem nu niet meer hebben kunnen zien en afscheid hebben kunnen nemen.