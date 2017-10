Familie moet na 57 jaar huis verkopen door verbreding A58: 'Het raakt me heel erg'

OIRSCHOT - Het is definitief. De A58 wordt verbreed in zuidelijke richting ter hoogte van het Wilhelminakanaal in Oirschot. Dat betekent dat het huis van de familie Smetsers waarschijnlijk tegen de grond moet. “Het is triest. We wonen hier al 57 jaar.”

Jan Smetsers werkte z’n hele leven als brugwachter aan de Beerseweg in Oirschot. Slechts een paar meter verderop staat zijn huis aan de Moorlandweg, met het Wilhelminakanaal in de achtertuin. Ondertussen is de 91-jarige Jan gepensioneerd. Het huis is tegenwoordig eigendom van zijn zoons Henk en Hans Smetsers. Met z’n drieën wonen ze na 57 jaar nog altijd in de woning.



“Daardoor hebben wij nog altijd de bijnaam ‘brugwachters’. Er zijn veertig verschillende Smetsers in Oirschot en iedereen krijgt zo een bijnaam”, legt Henk Smetsers uit. “Het brugwachtershuisje waar mijn vader vroeger werkte, staat nog altijd hier aan het water.”



Na bijna 60 jaar moet de familie nu waarschijnlijk uit het huis vertrekken. De gemeente Oirschot heeft dinsdag besloten dat de A58 aan de zuidkant verbreed zal worden en dat betekent dat de snelweg in de toekomst door de achtertuin loopt.“Ik woon hier al sinds dat ik klein ben, sinds 1960 om precies te zijn. Ik ken de omgeving, de sportclub en we hebben gegarandeerd het mooiste uitzicht van Oirschot”, vertelt Henk. “Emotioneel gezien is het dus wel iets. Het raakt me heel erg dat ik weg moet.”Henk Smetsers is dus opgegroeid met de brug, het brugwachtershuisje van zijn vader en het Wilhelminakanaal in de achtertuin. Toch bekijkt hij het allemaal ook vrij nuchter. “Ik verwacht dat we gewoon worden weggekocht. Het wordt nu een kwestie van uitonderhandelen en misschien krijgen we er nog een goede prijs voor.""We hadden toch verwacht dat de uitbreiding aan de andere kant van de snelweg zou komen. Het is natuurlijk vervelend dat we hier weg moeten maar misschien biedt het ook wel nieuwe kansen. We zitten nu gewoon in de wachtkamer, daar komt het op neer.”Eind 2018 is het de bedoeling dat het eerste ontwerp voor de verbreding klaar ligt. Het project start ergens in 2020 en naar verwachting is de verbreding in 2023 helemaal klaar.