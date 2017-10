Twaalf jaar gevangenisstraf voor wurgen Wendy Rikkers uit Zevenbergen

BREDA - De 54-jarige Kees-Jan W. uit Zevenbergen moet twaalf jaar de cel in voor doodslag op zijn echtgenote Wendy Rikkers. Dat heeft de rechtbank in Breda woensdag bepaald. De officier van justitie had dezelfde straf geëist.

De 46-jarige Wendy overleed op 22 september vorig jaar in haar huis op het terrein van een autohandel aan de Huizersdijk. Volgens de rechter is de vrouw door haar echtgenoot gewurgd.



Scheiden

W. zou dat hebben gedaan, omdat hij erachter kwam dat zijn vrouw van hem wilde scheiden. Overrompeld door het nieuws en bedroefd dat de Wendy, met wie hij drie kinderen had, bij hem weg wilde, zou hij de vrouw 's nachts hebben gedood.



De Zevenbergenaar kan zich niets meer van het fatale moment herinneren. Toen hij 's ochtends om zes uur wakker werd, zag hij Wendy levenloos naast zich liggen. Hij belde vervolgens het alarmnummer. Hulp mocht niet meer baten.



Relationeel geweld

Wendy was de derde moeder uit Zevenbergen die de door geweld in de relationele sfeer om het leven kwam. Eerder werden de inwoonsters Linda van der Giesen en Claudia Oskam gedood.