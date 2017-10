PSV dankzij Hirving Lozano en Santiago Arias toch van de partij op WK

EINDHOVEN - Jeroen Zoet, Marco van Ginkel en Jürgen Locadia kwamen dinsdag niet in actie tijdens de 2-0 zege van Nederland op Zweden. Na die wedstrijd is ook zeker dat ze niet in actie komen op het WK 2018. Twee ploeggenoten zijn wel zeker van deelname aan de eindrnode.

Lozano is al enige tijd zeker van het WK. Mexico plaatste zich begin september met zijn land voor het eindtoernooi in Rusland. De Mexicanen eindigde de kwalificatiereeks als winnaar van de Noord- & Centraal Amerikaanse groep. Lozano deed dinsdagnacht niet mee in het laatste groepsduel, hij keerde eerder geblesseerd terug naar Eindhoven.



Ook Uruguay was al zeker van het WK, daardoor mag Gaston Pereiro hopen op deelname aan het mondiale evenement. De aanvallend ingestelde speler wacht nog op zijn debuut in de nationale ploeg. Hij zat wel bij de selectie, maar moest dinsdagnacht vanaf de tribune toekijken.



Arias met Colombia

Santiago Arias plaatste zich dinsdagnacht met Colombia voor het WK. De rechtsback, basisspeler bij de nationale ploeg, speelde op de laatste speeldag met 1-1 gelijk tegen Peru. Dat was genoeg om als vierde te eindigen en zich zo te plaatsen voor het wereldkampioenschap.





NAC-keeper Mark Birighitti heeft ook nog kans op deelname aan het toernooi, volgend jaar zomer in Rusland. De doelman werd vorige week opgeroepen om deel uit te maken van de Australische selectie voor de eerste van twee wedstrijden tegen Syrië. Dat duel eindigde in 1-1.Dinsdag eindigde de return, na verlenging, in 2-1 voor de ‘Aussies’. Hen wacht nu een play-off tegen Honduras.