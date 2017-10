Vijf Brabantse natuurfotografen genomineerd voor prestigieuze prijs

EINDHOVEN - Vijf fotografen uit Noord-Brabant, waaronder drie jonge talenten, maken kans om één van de prijzen van de grootste natuurfotowedstrijd van Nederland te winnen. Zij behoren tot de genomineerden van de WNF-Frans Lanting Photo Award.



Amateurfotografen Laura Vink (Rosmalen), Peter Ruijs (Oss), de 7-jarige Noëlle Ooijen (Oosterhout), Caitlin De Boer (17) uit Veghel en Nicky Van Opstal (14) uit Rijen zijn genomineerd met hun prachtige natuurfoto’s die werden geschoten in verre oorden als Bali, maar vooral ook in eigen land.



Een jury onder leiding van natuurfotograaf en WNF-ambassadeur Frans Lanting heeft 30 natuurfoto’s genomineerd in drie leeftijdscategorieën. Daaronder valt ook de prestigieuze Frans Lanting Award. Met 11.559 inzendingen waren er dit jaar een recordaantal inzendingen. Vanaf vandaag kan iedereen ook via deze website op een van de nominaties stemmen voor de Publieksprijs. De uitreiking van de prijzen is begin december.



Natuur in eigen land

De rennende schapen op de foto van Laura Vink doen misschien on-Hollands aan, maar ze nam de foto bij de Loonse en Drunense Duinen. Peter Ruijs fotografeerde een tijgerspin op de hei bij zijn woonplaats. Door creatief te zijn met flitslicht en witbalans creëerde hij een bijzondere foto. “Het was heerlijk om geheel out of the box te denken en te doen. Het creatieve gedeelte in deze foto en het anders afbeelden van de tijgerspin is goed gelukt”, zegt Ruijs. De 7-jarige Noëlle Ooijen ging op pad in de Biesbosch en legde een bijzonder moment vast van wegvliegende ganzen. Nicky van Opstal (14) kreeg veel reacties op haar kunstzinnige foto van schelpen op een strand in Noordwijk. Iedereen dacht dat het vlinders waren. “Als ik dan zei dat het schelpen waren keken ze me heel verbaasd aan”, vertelt Nicky.





De WNF-Photo Award kent een Publieksprijs en drie juryprijzen: de WNF-Kids Award (6-11 jaar), de WNF-Young Talent Award (12-18 jaar) en de prestigieuze Frans Lanting Award voor volwassenen.LEES OOK: Mirte (9) wint Kids-fotoprijs met haar foto van een buizerd