Hardleerse Tilburger (69) zonder rijbewijs is twee auto's kwijt

TILBURG - Een 69-jarige Tilburger zonder rijbewijs is woensdag twee auto's kwijtgeraakt.

De hardleerse man was sinds april al acht keer op de bon geslingerd voor rijdens zonder geldig rijbewijs. Het rijbewijs van de man is al enkele jaren ongeldig verklaard.



Takelwagen

Woensdagochtend zagen agenten in de Schoolstraat de man weer in een van zijn auto's rijden. De politie nam de auto in beslag. Terwijl agenten stonden te wachten op een takelwagen, zagen zij de man in een van zijn andere auto’s stappen en wegrijden.



De bestuurder werd nogmaals aan de kant gezet. De man is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Ook deze tweede auto is afgepakt.