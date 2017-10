Gretige Dai Dai Ntab wil stap voor stap naar olympisch goud in 2018

HILVERSUM - Team Plantina presenteerde woensdag de schaatsploeg van het komende seizoen. Onderdeel van de sprinters is Dai Dai Ntab. De Nederlands kampioen uit Oisterwijk heeft een duidelijk doel, hij wil goud halen op de Olympische Spelen van 2018.

Na een mooi seizoen wilde Ntab het liefst afgelopen maanden ook op het ijs staan, hij moest echter naast de baan trainen. "Ik heb veel op de fiets gezeten. Leuk om te doen, maar ik wil hard schaatsen. Ik was heel ongeduldig om weer te beginnen. In de zomer heb ik een paar keer gedacht: 'moet ik nu weer in de regen op de fiets? Laat mij maar gewoon schaatsen'."



De 23-jarige sprinter is gretig, dat past bij Team Plantina. "De ploeg tempert ons niet als we met elkaar trainen, iedereen wil elke dag het beste laten zien. We zijn elkaar ook veel aan het opjutten en verbeteren."



Ntab heeft een duidelijk doel dit seizoen. "Goud winnen op de Olympische Spelen. Maar ik moet eerst de spelen nog maar zien te halen, dat is nog heel ver weg. We gaan stap voor stap kijken. Februari is het einddoel, maar ik probeer me echt te focussen op de dingen die dichtbij zijn. Al weet je in je achterhoofd wel dat je in februari op je best wil zijn."



Concurrenten en collega's

Bij de teampresentatie werden meerdere grote sprintnamen gepresenteerd. Gerard van de Velde wil genieten van zijn ploeg. "We hebben heel veel goede schaatsers bij elkaar. Het is gaaf om te zien hoe ze elkaar qua niveau omhoog stuwen."



Ntab weet dat er veel concurrentie is voor een olympisch ticket, alleen al binnen de ploeg. “Soms is dat wel lastig. Maar we hebben elkaar ook nodig. In je eentje kun je nooit zo’n hoog niveau halen.”



"Het is niet voor het eerst dat we concurrenten van elkaar zijn", vervolgt Ntab. "Natuurlijk baal je als iemand sneller is. Je wil eigenlijk altijd de beste zijn. Maar het is nu niet anders dan anders. Iedereen heeft de focus op zijn eigen prestatie, je hebt geen invloed op wat een ander doet."



Hoe groot de kans is dat Ntab zich weet te plaatsen voor de Olympische Spelen van Pyeongchang kan hij zelf lastig inschatten. "Elk jaar is anders. Ik weet het gewoon echt niet. Ik moet foutloos rijden wil ik me plaatsen. Ik heb een goede zomer gehad. Ik voel me goed en ga mijn best doen."Uiteindelijk hoopt Ntab ooit onder de 34 seconden te rijden op de 500 meter, tot nu toe is de Rus Pavel Koelizjnikov de enige die dat voor elkaar kreeg. "Ik zou het gaaf vinden om dat te doen. Ik heb nog lang om daar naar toe te groeien. Ik ben 23. Ik heb nog heel lang te gaan. Hopelijk gaat het een keer lukken."