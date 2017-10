Mobiel bereik in Olland nog altijd belabberd: 'Mijn man klimt op het tuinhuisje van de kinderen'

OLLAND - Vaste telefoons: steeds meer Nederlanders doen ze de deur uit. Maar dat geldt niet voor de inwoners van Olland. Wil je daar met je mobieltje 112 bellen, dan is naar buiten rennen de enige optie. Vorig jaar kaartte het CDA het belabberde mobiele bereik al aan bij de provincie, maar nog steeds is er niets veranderd.

"Als mijn man een belangrijk telefoontje moet plegen, klimt hij in het speelhuisje van mijn kinderen. En als het regent neemt hij een paraplu mee."



Naar boven klimmen

Heidi van Craaij uit Olland lacht erom, maar vindt het eigenlijk te bizar voor woorden. "Wij zijn het gewoon gewend. Maar hebben we belangrijke gesprekken en willen we niet wegvallen, dan klimmen we naar boven."



Het slechte bereik is niet alleen in Olland, maar in onze hele provincie al jaren een probleem. Daar moet zo snel mogelijk verandering in komen, vindt het CDA. Vorig jaar stelde de Brabantse CDA-fractie hierover al vragen aan de provincie.

Acuut probleem

"Dit is echt een acuut probleem. Als jij niet naar 112 kunt bellen dan is dat een probleem. Als jij voor je werk bovenop een tuinhuisje moet gaan zitten om te kunnen bellen, dan is dat een probleem. Het zijn idiote voorbeelden", aldus CDA-Statenlid Stijn Steenbakkers.



"In plaats van met brieven en papieren tijgers richting het ministerie te sturen en te versjouwen, wil ik dat het probleem wordt aangepakt. En daar heeft de provincie ook gewoon een rol in."



'Meerdere vaste telefoons in huis'

"Wij hebben meerdere vaste telefoons in huis, dus wij kunnen altijd wel bellen. Maar als je onderweg iets krijgt hier, sta je eigenlijk met lege handen", vertelt Femke van Hout. Zij heeft net als de rest van haar buurt nog steeds een vaste telefoonlijn. "Als we hier goed mobiel bereik zouden hebben, dan had ik die allang de deur uit gedaan."



Weer of geen weer. Voorlopig is er maar één oplossing voor de inwoners van Olland: naar buiten lopen.