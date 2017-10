Grote politieactie in Maarheeze, arrestatieteams op naar twee of drie mannen

MAARHEEZE - Meerdere zwaarbewapende arrestatieteams en twee helikopters zijn woensdagmiddag rond vier uur uitgerukt voor een grote politieactie in Maarheeze. De politie is op zoek naar twee of drie donkergeklede mannen met een Noord-Afrikaans uiterlijk.

Rond vier uur eindigde een achtervolging op de Koenraadtweg in Maarheeze. Daar is een blauwe BMW een berm ingereden. Deze is inmiddels weggetakeld. Volgens omstanders zou al één verdachte zijn gearresteerd.



De politie heeft de weg afgezet. De politie zet nu alle middelen in voor een grootschalige zoekactie naar de verdachten. Rond halfzes trokken de arrestatieteams zich terug uit het bos en zetten elders de zoektocht voort.In Limburg zijn er ook wegen afgezet na een achtervolging in de buurt van Roosteren. De acties zouden beiden iets te maken met een Amsterdamse zaak. "Er vinden op dit moment op meerdere plekken in het land acties plaats in verband met een Amsterdamse zaak", aldus een woordvoerder van de politie.Bij de actie in Roosteren is een verdachte neergeschoten. De verdachte is aan zijn verwondingen overleden.