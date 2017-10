Benito van de Pas en Jelle Klaasen vroeg klaar bij Players Championship

BARNSLEY - De Spanjaard Antonio Alcinas was woensdag tijdens de derde ronde van het Players Championship in Barnsley met 6-2 te sterk voor Benito van de Pas. Jelle Klaasen en Berry van Peer werden al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Van de Pas won in de eerste ronde met 6-5 van Stephen Burton, een ronde later was hij veel te sterk voor Craig Gilchrist (6-1). In de derde ronde bleek Alcinas te sterk.



Klaasen verloor in de eerste ronde. De Braziliaan Diogo Portela was met 6-3 te sterk. Jongeling Van Peer ging met dezelfde cijfers onderuit tegen Andy Hamilton.



Afwezigheid Van Gerwen

Michael van Gerwen deed niet mee aan het toernooi in Barnsley. Mighty Mike liet het evenement schieten. Hij gooit komend weekeinde wel in het Duitse Göttingen om de European Darts Trophy.