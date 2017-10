Bouwvakker zakt door asbestdak in Dongen en raakt gewond

DONGEN - Een bouwvakker is woensdagmiddag door een asbestdak gezakt van een huis aan de Minister Aalberselaan in Dongen. Het slachtoffer raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een woordvoerder van de brandweer gebeurde het ongeluk tijdens saneringswerkzaamheden. De bouwvakkers waren bezig de boel op te ruimen.



Mondkapjes

Meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter zijn ter plaatse. De hulpdiensten dragen mondkapjes vanwege de asbestdeeltjes. Er is geen gevaar voor de omgeving.



Een omstander meldt dat een tweede bouwvakker onwel is geraakt. De brandweer kan dat niet bevestigen.