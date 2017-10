Lisa wint Gouden Gard met chocoladekunstwerk van dino

TILBURG - Ze is er weken mee bezig geweest en dat werd dinsdagavond beloond. Lisa Matthijssen uit Tilburg heeft de Gouden Gard 2017 gewonnen. Een prijs voor jonge talentvolle patissiers. Ze won de prijs met haar chocoladekunstwerk van een dinosaurus.

“Ik dacht: ‘dit kan niet’. Ik vond het heel raar om mijn naam te horen bij de eerste plek”, vertelt ze. “Ik had verwacht dat de nummer twee, Nick de Haas, zou winnen. En niet ik.” Toch werd dus echt haar naam omgeroepen bij de prijsuitreiking in Vianen.



Lisa maakte een kunstwerk van chocolade met het thema prehistorie. Haar showstuk van een blauwe dino met vleesetende planten, octopus en een Nautilus (inktvis) gooide hoge ogen. Ze sleepte ook de Social Media-prijs in de wacht.



“Het is best wel lastig om te maken. Je maakt mallen en boetseert met de chocolade. Het is soms wel priegelwerk, ja”, vertelt de winnares. Ze houdt al van jongs af aan van bakken en koken. “Mijn oom is chefkok en zelf maakte ik graag taarten en koekjes. Ook ben ik altijd al erg creatief geweest en tekende ik veel.”De Tilburgse ging naar de kunstacademie, maar stopte daar na anderhalf jaar mee. Een cursus patisserie, die ze voor haar verjaardag kreeg, wekte haar interesse. Ze besloot er een opleiding in te gaan volgen en ging naar het Summa College in Eindhoven.Tijdens haar opleiding werd ze al twee keer Nederlands Kampioen bij de jeugdvakwedstrijden. Ze werkt inmiddels bij chocolaterie Coca & Sebas.