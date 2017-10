Politie heeft eigen drugslabs op een geheime plek

TILBURG - De politie heeft zelf drugslaboratoria gebouwd. Ze worden gebruikt voor training van specialisten en arrestatieteams. Omroep Brabant mocht bij hoge uitzondering naar binnen, op voorwaarde dat de afgeschermde plaats geheim blijft.

De drugslabs zijn opgebouwd uit ketels, slangen, gasflessen en andere onderdelen die de afgelopen jaren zijn gevonden bij invallen. Ze zijn zoveel mogelijk intact gebleven en dragen codes van de politie. Een deel komt uit laboratoria en opslagplaatsen die de afgelopen jaren in Brabant zijn ontmanteld.



Veel is aangesloten op elektriciteit en de machines werken nog gewoon. Zo staat er diverse tabletteermachines die drugspillen kunnen slaan. De pillen en andere spullen mogen niet de deur uit. Volgens de beheerder is iedere bezoeker die er voor het eerst komt, onder de indruk van de verzameling. Glazen kolven borrelen, pannen pruttelen, gaslessen sissen, slangen suizen en intussen stampt een pillenmachine xtc-pilletjes.In het realistische 'nep-lab' werkt ook Wil. Hij is best trots op het complex."Ik ben blij dat we kennis kunnen delen met collega's in het hele land, zodat ze weten wat voor risico's er aan een drugslab zitten". Volgens hem is het ook belangrijk dat specialisten zien hoe iets werkt, aanvoelt en hoe het ruikt.De politielaboratoria worden wekelijks gebruikt door politie-eenheden uit het hele land. Specialisten van de brandweer trainen er, net als arrrestatieteams. Diverse deuren dragen sporen van invallen. Ze zijn geprepareerd om open gebeukt te worden door een arrestatieteam. Een inval in een drugslab vereist extra waakzaamheid, vanwege allerlei gevaren binnen.Soms hebben criminelen er alarmsystemen en camera's in verborgen en zelfs boobytraps. In een van de labs liggen spijkermatten. Zelfs een handgranaat is bevestigd aan een gasfles, hoewel echte explosieven zeldzaam zijn.Freek Pecht is ook een bezoeker van het lab. Pecht is coördinator synthetische drugs bij de politie-eenheid Zeeland West Brabant. Hij vindt de labs leerzaam. "We zien nieuwe productiemethoden die je niet overal aantreft. De manier van werken van de drugscriminelen, zoals de bouw, is iets waar we goed naar kijken. We kunnen de labs soms aan elkaar koppelen om het grotere plaatje te kunnen zien'.De politie wil met de labs ook de risico's in beeld brengen. Zelden zijn er brandmelders of brandblussers binnen. Bovendien zitten labs vaak gewoon in rijtjeshuizen, zoals afgelopen zomer in Eindhoven en vorig jaar in een duiventil in Bergen op Zoom . 'Levensgevaarlijk', zegt Pecht die ook nog eens wijst op de dood van twee laboranten in Uden in 2014. Specialisten van politie en brandweer hebben in totaal zes laboratoria gebouwd. Een speedlab, amfetaminelab, pillenlab, omzettingslab, chrystal-meth-lab en een experimenteel lab waar nog aan gewerkt wordt. In een van de labs kan er gecontroleerd brand worden gesticht, om de training levensecht te maken.Er is ook een hennepkwekerij nagebouwd in het complex, heel realistisch en compleet: met rondslingerende stekkerdozen, waterlekkages en alle risico's die daar mee samenhangen. Maar de wietplanten daar zijn van plastic.