PSV-international richt zich nu op de 'eredivisie' van de UEFA Nations League

EINDHOVEN - Een dag na de wedstrijd tegen Zweden trainden de Marco van Ginkel, Jeroen Zoet en Jürgen Locadia weer gewoon op De Herdgang. Het vizier nu op VVV Venlo, de komende tegenstander van PSV, maar toch ook nog teleurgesteld dat er definitief een streep door de WK-ambitie ging.

Jürgen Locadia: "Ik heb een dubbel gevoel. Natuurlijk vooral omdat we niet naar het WK gaan. Maar het was voor mij wel een mooie ervaring. Ik was er bij de kwalificatie nu voor de eerste keer bij. Als groep was de sfeer heel goed en we hebben twee keer gewonnen. Alleen niet met het juiste doelsaldo."



Locadia, die net als zijn PSV-clubgenoten, niet aan speeltijd toekwam, had zelf wel wat aan dat doelsaldo willen doen.



"Natuurlijk stond ik te popelen om iets te doen. Dat had ik al in Wit-Rusland en ook tegen Zweden. Maar het is de keuze van de trainer geweest."



Huppelende Gullit

Maar zo kwam de spits van PSV ook in aanraking met assistent-bondscoach Ruud Gullit. Wat ondermeer leidde tot een opmerkelijk tafereel dat ook door de camera werd vastgelegd. Gullit, die al huppelend en springend iets aan Locadia uitlegt.



"Hij is ook spits geweest en hij leerde me een paar loopactie's. Wat Harry Kane doet en anderen. Gewoon onderlinge spitsen-gepraat, zeg maar."



En dan de toekomst van Oranje. Deze generatie voetballers slaat dus voor de tweede keer een groot toernooi over, maar wat er wel aankomt is de UEFA Nations League . Een toernooi voor alle Europese landen, dat tevens als gedeeltelijke kwalificatie voor het EK 2020 geldt. Nederland behoort nog net tot de twaalf hoogst geklasseerde landen dankzij de overwinning op Zweden.Locadia: "Zoals ik het gehoord heb is het een nieuwe set-up. We zitten door de overwinning op Zweden in de 'eredivisie' van die League. Bij verlies hadden we in de 'Jupiler League' gezeten. Zo kregen wij het te horen. Jammer dat we geen WK gehaald hebben en dus moeten we nu daar maar om de prijzen gaan spelen."Maar dat zal pas ná het WK in Rusland gebeuren. Voor die tijd speelt Oranje nog wel enkele vriendschappelijke interlands.Overigens was de selectie van PSV woensdag nog verre van compleet. Hirving Lozano, Gastón Pereiro en Santiago Arias hadden interlandverplichtingen met hun vaderland. De Jong Oranje-spelers Bart Ramselaar, Pablo Rosario, Steven Bergwijn, Sam Lammers en Yanick van Osch ontbraken nog na het 1-1 gelijkspel bij Jong Oekraïne.Derrick Luckassen kwam nog wel even op het trainingsveld, maar werkt individueel aan het herstel van zijn blessure.