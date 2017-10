Poging tot kapen helikopter en bevrijden crimineel aanleiding grote politieactie in Maarheeze

MAARHEEZE - Criminelen uit de Amsterdamse onderwereld wilden woensdagmiddag een helikopter kapen en daarmee een verdachte uit een Limburgse gevangenis bevrijden. De politie wist dit te voorkomen. Wel zoekt de politie nog naar twee of drie donkergeklede mannen met een Noord-Afrikaans uiterlijk die woensdagmiddag in Maarheeze wisten te ontkomen.

Meerdere zwaarbewapende arrestatieteams en twee helikopters werden ingezet bij de politieactie aan de Koenraadtweg in Maarheeze. In de straat reed een blauwe BMW de berm in. Deze is even later weggetakeld.





In de gevangenis in Roermond wilden Amsterdamse criminelen iemand bevrijden. Die vast zit voor betrokkenheid bij een liquidatie in de Amsterdamse onderwereld. Toen dit niet lukte, volgde een grote achtervolging waarbij hoge snelheden werden gehaald. Drie verdachten zijn opgepakt. In het Limburgse Roosteren is één verdachte doodgeschoten.Tijdens de vluchtactie gooide één verdachte een tas weg met daarin onderdelen van een automatisch vuurwapen. De politie heeft niet bekend gemaakt wie de crimineel is die vermoedelijk wilde ontsnappen.