Nog altijd slecht mobiel bereik in Olland, CDA stelt Kamervragen

OLLAND - Het slechte mobiele bereik in Olland wordt nu ook landelijk op de agenda gezet. Erik Ronnes van het CDA gaat donderdag Kamervragen stellen. Dit doet hij naar aanleiding van berichten van Omroep Brabant.

“In deze tijd hoort mobiel bereikbaar zijn er gewoon bij”, aldus Ronnes. “Met name in het geval van noodgevallen moet je gewoon telefonisch contact kunnen opnemen met hulpdiensten.”



Voor inwoners van Olland is dit lang niet altijd het geval. Heidi van Craaij vertelde aan Omroep Brabant zelfs dat zij en haar man in het speelhuisje van hun kinderen moeten klimmen om telefoongesprekken te voeren. Ook op andere plaatsen in de gemeente Meierijstad, zoals Sint-Oedenrode, hebben mensen vaak slecht bereik.



'Hoe vaak onbereikbaar?'

Het CDA wil daarom weten hoe vaak alarmnummer 112 al onbereikbaar is geweest voor mensen uit Olland. Ook wil de partij weten of er al contact is geweest tussen de gemeente en Agentschap Telecom om de situatie te verbeteren. Dit werd vorig jaar november toegezegd door de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken.



Statenlid Stijn Steenbakkers stelde vorig jaar en twee weken geleden al vragen aan de provincie over de belabberde bereikbaarheid. Hij en Ronnes vinden dat daar te weinig mee is gedaan. “Er lijkt niet echt voortgang te zitten in de aanpak van deze problematiek. In 2017 wil je dat gewoon niet meer”, vindt Ronnes.



'Passieve houding'

“De provincie heeft tot nu toe een vrij passieve houding. Er wordt gezegd: ‘daar gaan wij niet direct over’”, zegt Steenbakkers. “Dat vind ik onzin. Je bent er als overheid altijd om problemen van burgers op te lossen.”



“Het leidt tot gevaarlijke situaties. Wat als je 112 niet kan bellen? Daarom vind ik het des te schandelijker dat de provincie er zo terughoudend en toch wel laconiek mee om is gegaan.”