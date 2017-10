Jack Mikkers beëdigd als nieuwe burgemeester van Den Bosch

DEN BOSCH - Jack Mikkers is woensdagavond beëdigd als de nieuwe burgemeester van Den Bosch. Dit gebeurde tijdens een bijzondere raadsvergadering onder leiding van de Commissaris van de Koning, Wim van de Donk.

VVD'er Mikkers was hiervoor burgemeester van Veldhoven en nam in september afscheid van zijn ambt om Ton Rombouts op te volgen. Rombouts was meer dan twintig jaar burgervader van Den Bosch.



De nieuwe burgemeester van Den Bosch werd geselecteerd uit 23 kandidaten. Hij grapte tijdens zijn eerste toespraak over het feit dat hij de tweede keuze zou zijn geweest. Verder roemde hij de gastvrijheid van zijn nieuwe stad en wil hij Bosschenaren de kans geven zich te ontplooien.