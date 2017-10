'Helikopterkaping was gepland op Kempen Airport in Budel'

BUDEL - Op Kempen Airport in Budel is geprobeerd een helikopter te kapen, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. Vlak voordat de verdachte de helikopter kon instappen, zou hij zijn gearresteerd. De politie kan dit echter niet bevestigen.

De beheerder van de luchthaven zou dit hebben bevestigd aan de krant. Criminelen uit de Amsterdamse onderwereld wilden woensdagmiddag een helikopter kapen. Ze wilden daarmee een crimineel uit de gevangenis in Roermond bevrijden. De politie greep in en kon dit voorkomen.



In Maarheeze was woensdag een grote politie-actie. Meerdere zwaarbewapende arrestatieteams en twee helikopters waren woensdagmiddag uitgerukt. De politie was op zoek naar twee of drie donkergeklede mannen met een Noord-Afrikaans uiterlijk, maar heeft ze niet weten op te sporen.

