Hanneke vond een 1500 jaar oud graf in Uden

UDEN - Een zeer bijzondere archeologische vondst is vanaf woensdag te zien in Uden. Het gaat om gevonden resten van de eerste kolonisten die na de Romeinse tijd in Uden kwamen wonen. Een schat van 1500 jaar oud.

Hanneke van Alphen van Archeologische Werkgroep Uden is nog steeds in de waan van haar grote vondst: een eeuwenoude graf. Ze had aanvankelijk niet meteen door wat ze voor zich had. "Het was een brok roest, maar toen we het in mineraal water lieten weken, begon het te blinken", vertelt Hanneke. "Toen bleek het een zwaard te zijn."



Het waren twee graven, vermoedelijk van een echtpaar, stammend uit het jaar 550 na Christus. Bij het echtpaar liggen ook allerlei schatten begraven. Het zouden de eerste kolonisten van het toen nog lege land zijn. Zo lag er ook een buidelbeker, waarvan er slechts negen bekend zijn in Europa.

'Verleden dichterbij'

"Het moet nog steeds bezinken", vertelt Hanneke enthousiast. "Zo brengen we het verleden dichterbij het heden." Alle vondsten zijn nu te zien in het Museum van Religieuze Kunst in Uden.