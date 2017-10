Rutte aan de tand gevoeld door honderden kiezers in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - VVD-leider Mark Rutte stond woensdagavond tegenover honderden kiezers de plannen van zijn nieuwe kabinet uit te leggen. In het Munnikenheide College in Etten-Leur werd de premier even aan de tand gevoeld. Hij bood een Q-koorts patiënte uit Rijsbergen een luisterend oor én sprak over het verbod op motorbendes.

Rutte was blij met de opkomst én met alle, vooral, kritische vragen. “We hadden iemand die zei iets over: hoe ga je nou om met motorbendes? En zou je niet de toplui daarvan moeten aanpakken in plaats van de bende verbieden? Dan moet ik toch wel even nadenken of daar wat in zit.”



Q-koortspatiënten

Q-koorts patiënte Jeannette Jongenelen-Taal uit Rijsbergen heeft een paar uur van tevoren nog besloten om naar Etten-Leur te komen. En daar heeft ze geen spijt van. Ze had zelfs nog een onderonsje met de premier. “Ik had een heel welwillende en enthousiaste premier. En een premier die een luisterend oor heeft.”



Jeannette is blij met de 19 miljoen euro die het nieuwe kabinet gaat besteden aan onder meer de begeleiding van Q-koortspatënten. “Ik hoop dat er nu ook wordt gekeken naar de inkomensderving van patiënten. En dan ook met terugwerkende kracht.” Jeannette hoopt ook dat de Q-koorts vereniging staande wordt gehouden. “Ook hoop ik op een soort bijscholing bij artsen, bij het UWV, bij al die hulpverlenende instanties. Dat ze bijgeschoold worden om ons zo goed mogelijk te begeleiden, want het stopt hier niet.”Of al dat geld genoeg is om Q-koorts patiënten te helpen, dat valt volgens Rutte nog te bezien. “Tijdens de verkiezingscampagne was er heel veel aandacht voor Q-koorts. Toen hebben ook alle partijen gezegd, ook vanwege het rapport van de ombudsman: we moeten daar ruimhartig mee omgaan.” Het extra geld wat nu is vrijgemaakt moet volgens Rutte nog wel om worden gezet in een beleid. “Maar je merkt bij deze vier partijen dat we dit zeer, zeer serieus nemen.”Het overgrote deel van het publiek bestond woensdagavond uit volwassenen, op een paar uitzonderingen na. Dina uit groep 7 is vooral benieuwd wat de president aan het lerarensalaris gaat veranderen. “Leraren op de basisscholen krijgen minder dan de leraren op de middelbare school. Maar de docenten op de middelbare school hebben veel minder werk dan op de basisschool”, denkt ze.