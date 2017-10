Vier gewonden bij zwaar ongeluk op de A58, auto botst op vrachtwagen

TILBURG - Een auto is woensdagnacht op een vrachtwagen gebotst op de snelweg A58 ter hoogte van Tilburg. De hulpdiensten hebben vier inzittenden bevrijd. Een traumahelikopter is op de snelweg geland.

De auto kwam na de botsing tot stilstand tegen de vangrail. Het viertal zat meer dan een halfuur bekneld en moest met een kraan worden bevrijd.



Omleiding

Het ongeluk gebeurde rond elf uur bij knooppunt De Baars. De snelweg was om halfeen nog afgesloten in de richting van Eindhoven. Het verkeer wordt omgeleid via Den Bosch.

De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.