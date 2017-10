Wim van de Donk wordt geen minister: 'Ik ga graag door om provincie mooier te maken'

DEN BOSCH - Het regeerakkoord is gepresenteerd en nu is de vraag: wie worden er allemaal minister en staatssecretaris in het nieuwe kabinet? Het speculeren is al bijna net zo lang bezig als de formatie zelf. Eén ding weten we na woensdagavond zeker: commissaris van de Koning Wim van de Donk wordt geen minister in Rutte III. Hij blijft gewoon in Brabant.

De naam van Van de Donk zingt rond als minister op een belangrijke post. "Ik snap dat mensen zich het afvragen, maar ik ben niet beschikbaar voor iets in Den Haag", zei Van de Donk tijdens de installatie van Jack Mikkers, de nieuwe burgemeester van Den Bosch.



Sinds 2009 is hij commissaris van de Koning in onze provincie en dat blijft hij voorlopig dus ook. "Ik ga graag door om de provincie nog mooier te maken." Den Haag hoeft wat hem betreft dan ook niet te bellen.