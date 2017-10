Helikopterkaping en bevrijding topcrimineel: wat gebeurde er precies in Maarheeze en Budel?

MAARHEEZE - Het had iets weg van een scenario voor een spannende film. Een helikopter kapen om een kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld te bevrijden uit de gevangenis in Roermond. De zwaarbewapende arrestatieteams die woensdagmiddag door de Koenraadtweg in Maarheeze liepen, waren echter harde realiteit. Wat gebeurde er precies in Maarheeze en Budel?

Een – nog onbekend - helikopterbedrijf kreeg vorige week een telefoontje van de recherche met de mededeling dat ergens in Nederland een helikopterkaping op til zou zijn.



ZIE OOK: Poging tot kapen helikopter en bevrijden crimineel aanleiding grote politieactie



Woensdagmiddag leek het geschetste scenario op Kempen Airport in Budel werkelijkheid te worden. Mogelijk zou daar een helikopter landen die gekaapt was. Dit is echter niet helemaal duidelijk. Een ander scenario is dat vanaf het vliegveldje juist een gekaapte helikopter zou vertrekken. Op de luchthaven is een verdachte door een arrestatieteam opgepakt.



ZIE OOK: Helikopter was gepland op Kempen Airport in Budel



Kort daarop volgde een grote politieactie in Maarheeze. Zwaarbewapende arrestatieteams zochten in de Koenraadtweg naar twee of drie verdachten met een Noord-Afrikaanse uiterlijk. Een BMW werd klemgereden en ook daar werd iemand opgepakt. Het lukte de politie niet om nog andere verdachten te arresteren.

Bevrijdingspoging

De bevrijdingspoging van de topcrimineel werd verijdeld. In het Limburgse Roosteren hield de politie na een achtervolging drie verdachten aan. Een van hen sloeg op de vlucht en is door de politie doodgeschoten.



Naast de drie aangehouden verdachten, is de politie ook nog steeds op zoek naar meerdere verdachten. De politie weet wie deze verdachten zijn.