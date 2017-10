Pechduivel nekt zonneauto van TU Eindhoven tijdens World Solar Challenge

ADELAIDE - Studenten van de TU Eindhoven moesten op de voorlaatste etappe hun Stella Vie langs de weg in Australië parkeren. De middenconsole van de auto brak donderdag af. Verder rijden zou te riskant zijn.

De studenten verwachten de schade in de avond te repareren en vrijdag gewoon de finish in Adelaide te halen. Stella Vie staat nu nog op de eerste plaats in het cruiser-klassement van de Solar World Challenge, het WK voor auto's op zonne-energie.



Laatste controlepost

De pechduivel sloeg toe in Port Augusta, aan het einde van de etappe, net voor de laatste controlepost van de dag. De middenconsole, die verlijmd is met de rest van de auto, kwam tot schrik van de bestuurder los. Daarop besloot het studententeam om de auto naast de weg te parkeren en direct te beginnen aan de reparatie.

Stella Vie ligt op de eerste plaats van het klassement voor gezinsauto’s. Met een half uur voorsprong op de concurrentie, kan het Eindhovense team wel een stootje verdragen. “De oorzaak is nog niet duidelijk, maar we verwachten dat we de schade kunnen herstellen en vrijdag gewoon de finish in Adelaide halen”, aldus Charlotte van den Heuvel van de TU Eindhoven.

Vrijdag wacht de laatste etappe over een afstand van 300 kilometer naar Adelaide. Als Stella Vie daar over de finish komt, heeft de gezinsauto op zonne-energie vanaf de start in Darwin in totaal 3000 kilometer afgelegd.