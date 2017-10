Porsche scheurt met 127 kilometer per uur over 60 kilometerweg

BERGEN OP ZOOM - Een bestuurder van een Porsche maakte het donderdag wel heel erg bont in Bergen op Zoom. De snelheidsduivel reed 127 kilometer per uur op een weg waar 60 kilometer per uur is toegestaan.

De automobilist werd betrapt tijdens een snelheidscontrole van de politie. Hij werd op de bon geslingerd en moest zijn rijbewijs inleveren.