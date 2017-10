'Agent die acht kogels afvuurde op automobilist wel schuldig, maar hoeft geen straf'

BREDA - De politieman die zijn dienstwapen leegschoot op een vluchtende verdachte in Oosterhout is volgens het Openbaar Ministerie schuldig aan poging doodslag, maar hoeft daarvoor geen straf te krijgen. Dat heeft de officier van justitie donderdagochtend voor de rechtbank in Breda geëist.

De 27-jarige agent achtervolgde in 2014 samen met zijn collega een automobilist op de Weststadweg. Ze gaven de man meerdere malen een stopteken, maar die ging er telkens vandoor.



Toen ze de automobilist uiteindelijk toch aan de kant hadden gezet, reed de man in op de agent. De politieman kon nog net optijd wegspringen.



Leeggeschoten

Zijn collega vuurde daarop een kogel af op het linker achterwiel van de auto. De politiemedewerker schoot zelf - overmand door emoties - alle acht kogels uit zijn pistool. Wonder boven wonder bleef de vluchtende verdachte ongedeerd.



De officier van justitie vindt dat de agent, ondanks alle emoties, zich professioneel had moeten gedragen. Ze vindt het begrijpelijk dat de politie heeft geschoten, maar hij had niet het hele magazijn hoeven leeg te schieten. De kogels hadden ook zomaar af kunnen ketsen en andere mensen kunnen verwonden.



Automobilist

De rechter doet over twee weken uitspraak. Donderdagmiddag staat de automobilist die op de vlucht sloeg voor de rechter. Ook hij wordt verdacht van poging doodslag.