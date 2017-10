SGP tegen komst casino Waalwijk: 'Jeugd beschermen tegen gokken en verslaving'

WAALWIJK - De komst van casino, bioscoop en horeca in één pand in Waalwijk zorgt voor rumoer in de stad. De initiatiefnemer ziet het wel zitten om in het voormalige pand van Matra Bikes aan de Professor Asserweg dat alles te ontwikkelen, maar er is veel bezwaar tegen het plan. Dat bezwaar komt onder andere vanuit de kerk en christelijke politieke partijen.

“Wij hebben vanaf het eerste moment onze zorgen geuit”, zegt Richard Tiemstra van SGP Waalwijk. “Dat het verschijnsel casino bestaat, dat wil nog niet zeggen dat wij het er ook mee eens zijn. We hebben daar flinke bezwaren tegen.”



Die bezwaren concentreren zich op twee thema’s. “Gokken en verslaven. Gokken is gericht op hebzucht, op zoveel mogelijk dingen te zien krijgen. Er zit een kansspelelement in en dat kan leiden tot verslaving. Dat zorgt voor ellendige dingen”, zegt Tiemstra.



Het druist faliekant tegen zijn geloof in. “Wij leven hier op aarde niet alleen voor het hier en nu. Het is de god van de bijbel die voor ons zorgt en wij hoeven ons niet met gokken rijk te maken. De speelautomatenhal komt vlakbij een middelbare school. Ik denk dat het onze verantwoordelijkheid is om onze bezwaren te uiten en de jeugd te beschermen tegen zaken als gokken en verslaving.”



De omgevingsvergunning is goedgekeurd door de Gemeente Waalwijk. Zeker veertien organisaties hebben daarna bezwaar aangetekend tegen het plan. Onder die organisaties zitten vier kerken, het Willem van Oranje College en Koninklijke Horeca Nederland.



Donderdagavond spreekt de gemeenteraad over de bezwaren tegen de plannen. Initiatiefnemer Ted van den Besselaar laat aan Omroep Brabant weten dat hij zich niet wil mengen in het politieke debat en de bezwaarprocedure netjes af wil wachten. Daarnaast wil hij later in gesprek met partijen met bezwaren om nader tot elkaar te komen.