NAC Street League is 'leuk en leerzaam', dit jaar recordaantal deelnemers

BREDA - De NAC Street League is donderdag van start gegaan met een recordaantal deelnemers. Zo'n 1200 kinderen van de Bredase scholen doen mee aan het leerproject, waarvan de helft ook meespeelt in de straatvoetbalcompetitie. Leuk en leerzaam, is het credo van de nieuwe opzet.

De hoge stemmetjes van gillende, schreeuwende en zingende kinderen komen je tegemoet als je parkeerplaats P5 bij het NAC-stadion nadert. Het enthousiasme is groot en de jeugd heeft hier lol. De NAC Street League is weer begonnen, maar dit keer wel in een andere vorm.



Waar eerder de kinderen uit de Bredase wijken zichzelf moesten opgeven via hun ouders, gaat dat nu via de Bredase scholen. De leerkrachten hebben het project omarmd."Dat betekent dat we nu ruim 600 deelnemers hebben aan de straatvoetbalcompetitie", zegt coördinator Sander van den Anker van Teamplay@NAC, de maatschappelijke tak van de Bredase voetbalclub. "Daarnaast gaan we ook met de kinderen van het basis- en voortgezet onderwijs op school aan de slag. Dan komen we in totaal op 1200 leerlingen die meedoen."De NAC Street League is al jaren meer dan alleen op straat tegen een bal aan trappen. NAC breidt de maatschappelijk taak nu samen met de Bredase scholen verder uit."Tijdens schooltijd komen er verschillende onderwerpen aan bod", vervolgt Van den Anker. "Dat kan zijn van groepsdruk, pesten, social media en gezonde voeding tot aan het elkaar met respect behandelen.""We proberen zoveel mogelijk onderwerpen aan te pakken die voor deze leeftijdsgroepen interessant zijn. Er is een werkboek ontwikkeld dat door de leerkrachten wordt gebruikt. Het is leuk en leerzaam", aldus Van den Anker.De kinderen van de basisscholen die donderdagochtend de NAC Street League aftrapten, vinden het best. Vrijwel allemaal antwoorden ze volmondig 'super leuk' over hun deelname aan het project. Om daarna vrolijk verder te gaan met gillen, schreeuwen en zingen. En voetballen natuurlijk.