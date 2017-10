Benaouf A., een geboren Eindhovenaar in het Amsterdamse liquidatiemilieu

EINDHOVEN - Dat de crimineel die woensdag bevrijd moest worden uit de gevangenis van Roermond de in Eindhoven geboren Benaouf A. is, staat wel vast. A. is een bekende in het Amsterdamse liquidatiemilieu. Dat zegt Maarten van Dun, misdaadjournalist van Het Parool, in het programma Wakker! van Omroep Brabant.

En dat die ontsnapping op spectaculaire wijze met een helikopter zou gebeuren, ook daar kijkt hij niet van op. “Er wordt in die kringen nergens meer voor teruggedeinsd.”



ZIE OOK: Eindhovenaar Benaouf A. brein achter liquidatie Antwerpen, zestien jaar cel geëist



Benaoef A. zit momenteel een celstraf uit van 12 jaar voor het ombrengen van een Amsterdamse crimineel Najeb Bouhbouh. Dat gebeurde in 2012 bij een hotel in Antwerpen. Het gerechtshof veroordeelde in 2016 de Eindhovenaar tot 16 jaar cel. Kort na de liquidatie was A. ook betrokken bij een schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt.

ZIE OOK: Reconstructie bloederige schietpartij: kon Benaouf A. uit Eindhoven zien wie hem beschoot?



De liquidatie zou voortvloeien uit een vete tussen twee rivaliserende kampen in de Amsterdamse onderwereld. Aan de ene kant zou Gwenette Martha staan met de omgebrachte Bouhbouh als rechterhand. A. wordt gezien als de rechterhand van Houssine A., de voorman van het andere kamp.

ZIE OOK: ‘Pannenkoek’ Benaouf A. dreigt met bloedige represailles aan adres rivaal