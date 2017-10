Helikopterverhuurbedrijven alert op criminelen: 'Kwade bedoelingen hebben we meteen door'

MAARHEEZE - Iemand die met foute bedoelingen een helikopter wil huren, heeft weinig kans van slagen. Dat zegt René Haring van Heli Holland, een van de grootste helikopterverhuurbedrijven in Nederland. "We zijn altijd alert en hebben onze methodes om fout gedrag te herkennen."

Woensdag wilden criminelen een helikopter kapen in Limburg. Kempen Airport in Budel was door de politie ingelicht dat de luchthaven bij de criminelen op de radar stond. Ze wilden met de helikopter een topcrimineel uit de gevangenis in Roermond bevrijden.



Zover kwam het niet, omdat de politie de criminelen wist te traceren. Na een wilde achtervolging werden in het Limburgse Roosteren drie criminelen opgepakt. Een van hen sloeg op de vlucht. Hij werd door de politie neergeschoten en later aan zijn verwondingen overleden.



Foute afloop

"Als criminelen een helikopter willen huren, loopt dat eigenlijk altijd fout af. Dat bleek woensdag maar weer eens", zegt Haring. Volgens hem gaan bij bedrijven die helikopters verhuren alle alarmbellen rinkelen als iemand met verkeerde bedoelingen belt.



Heli-Holland zegt dat verhuurbedrijven waterdichte methodes hebben om verhuur aan boeven te voorkomen. Wat die methodes dan zijn, wil hij niet prijs geven. "Maar wij horen het meteen als mensen kwade bedoelingen hebben."



Levend verbrand

Volgens Haring is het ook niet aan te raden aan criminelen om een helikopter te huren. "Zo'n tien jaar geleden vlogen criminelen in een gehuurde helikopter tegen een elektriciteitskabel in het Belgische Diessen. Een man is toen uit de helikopter gevallen, een ander is levend verbrand."