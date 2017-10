John de Bever valt van het podium tijdens optreden [FILMPJE]

EINDHOVEN - John de Bever krijgt de lach niet van zijn gezicht. Zelfs niet als de zanger uit Den Bosch van het podium afvalt tijdens een optreden op Kreta.

De Bever was lekker op dreef in Griekenland, tot hij zich vergiste in een afstapje. Hij leek erg ongelukkig te vallen, maar een blessure heeft de oud-voetballer niet opgelopen.



“Er bleek gewoon een gat te zitten”, zegt de volkszanger over zijn misstap. “Ik moest lachen jongen en de mensen natuurlijk ook. Ik viel gelukkig goed. Je krijgt die lach niet van mijn gezicht.”



Doorzingen

Het viel een deel van het publiek op dat John zelfs tijdens de val de noten goed wist te raken. “We playbacken hè, dat weet niet iedereen.”